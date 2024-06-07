Новый конфликт бывших друзей: что на этот раз не поделили Киркоров и Дава

Фото: www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda

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Король эстрады не посчитал нужным поддержать Манукяна в трудную минуту. Как долго они будут скрывать причины раздора?

Певец Филипп Киркоров не поддержал блогера Давида Манукяна во время испытаний на одном из шоу федерального канала, хотя раньше они дружили.

Киркоров сидел в жюри, когда Манукян являлся участником программы. В конце испытаний певцу было необходимо отдать кому-то предпочтение. На общее удивление, он выбрал не Давида.

Певец не видит ничего плохого в своем поступке. Он считает, что Дава сможет справиться и без его помощи, а он сделал свой выбор честно, исходя из результатов испытаний.

«Я уверен, что у него все получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом решили поддержать пару, которая удивила всех, и меня в первую очередь», — прокомментировал артист.

Длительное время Киркоров и Манукян часто появлялись везде вместе, комментировали интервью о друг друге и даже записали совместный фит. Но не так давно все прекратилось. Поклонники рассуждают, что же могло между ними случиться. Ходят слухи, что знаменитости поссорились, но причина неизвестна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему суд решил перенести заседание Киркорова и Успенской.