Путин оценил идею переноса в регионы головных офисов компаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Президент РФ заявил об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Идея с переносом головных структур крупнейших госкорпораций в регионы России заслуживает внимания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты Федерации», — сказал он.

Соответствующая идея, отметил Путин, требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки. И в этом плане уже есть позитивные примеры. Так, Путин упомянул переезд компании «Русгидро» из Москвы в Красноярск. Глава государства подчеркнул, что важно концентрировать ресурсы на перспективных точках роста.

«Именно такой подход предусмотрен в рамках мастер-планов для дальневосточных и арктических регионов. Мы договорились утвердить аналогичные программы, документы еще для 200 населенных пунктов», — добавил он.

Как уточнил президент, в их число войдут все региональные центры и города, которые игра.т важную роль в укреплении технологического суверенитета России.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

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