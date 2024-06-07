Путин пообещал бизнесу землю за ликвидацию бесхозных свалок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Таких заброшенных участков с недостроенными объектами более 181 тысячи по всей стране.

Владимир Путин предложил отдавать бизнесменам бесплатно землю, которую занимают заброшенные свалки, если предприниматели самостоятельно их ликвидируют. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Предлагаю следующее решение, если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий участок в пользование», — предложил президент.

Глава государства отметил, что сейчас на территории нашей страны таких заброшенных участков с недостроенными объектами более 181 тысячи, причем на учете стоит только треть, а регистрация прав есть лишь у пятой части таких участков. А ведь они могут стать полезными для граждан и приносить доходы бизнесменам.

Предложенная президентом мера сможет сделать жизнь обычных людей на порядок комфортнее, а также значительно улучшить городскую среду, привлечь девелоперов с уникальными проектами жилой инфраструктуры.

Прямую трансляцию выступления смотрите на 5-tv.ru.