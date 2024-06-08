«Зажрался!» —зачем Стас Михайлов нанял личную охрану

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Любимцу женской части публики пришлось задуматься о своей безопасности.

Охрана понадобилась российскому певцу Стасу Михайлову, чтобы защитить себя от назойливых поклонников. Об этом он рассказал в интервью с блогером Идой Галич.

«Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть. Задача охраны — не показать, что она есть. Напротив, она должна быть незаметной и помочь избежать конфликта, если он может возникнуть — правильно уйти, правильно разработать маршруты», — рассказал артист.

Михайлов вспомнил, как несколько лет назад познакомился в ресторане Хабаровска с компанией людей, которые из-за чрезмерного употребления алкоголя начали вести себя крайне фривольно.

«Я шел с одного мероприятия, а за мной бежала семья — муж и жена — и кричали: „Можно автограф!“. Я даже не успел повернуться, охранник их остановил», — отметил певец.

Как рассказал певец, после его решения усилить меры безопасности поклонники обвинили его в высокомерном поведении и закричали: «Как зажрался! Людей к себе не подпускаешь!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Стас Михайлов сократил количество гастролей.