«Похорошела сквозь слезы»: Чеботина раскрыла секреты прошлых отношений

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Вся боль, которой наполнены хиты артистки, является ее настоящими эмоциями.

Певица Люся Чеботина заявила, что ее прошлые отношения были абьюзивными. Такой информацией она поделилась в эфире одно из шоу на федеральном канале.

«Эта песня обо мне (артистка выпустила новую песню „За бывшего“ — Прим. ред.). Потому что там поется о том, как я похорошела сквозь слезы, боль, разочарование, предательство. Мне кажется, что все девочки, когда переживают те или иные негативные эмоции в отношениях, тем более абьюзивных, понимают, как это нас закаляет, делает сильнее, и помогает создать лучшую версию себя», — сказала Чеботина.

Артистка также рассказала, что тяжело переносит абсолютно каждый разрыв. Он очень болезненный для нее. Но Чеботина не унывает и находит в этом положительные стороны. Звезда говорит, что такие переживания делают ее только сильнее.

Нельзя не заметить и более неочевидный плюс от бывших Люси. Они дают ей большое поле для вдохновения, подталкивая к темам для треков, которые в результате становятся хитами.

ЮрКисс ли тот самый осколок в сердце — Чеботина не уточняет. За их непонятными взаимоотношениями долго следили поклонники. Их статус постоянно менялся. Ребята говорили, что состоят в отношениях, потом — что просто друзья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ЮрКисс ответил Чеботиной, засветившей лицо нового возлюбленного.