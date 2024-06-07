Путин заявил о планах РФ стать одной из лидеров по объему научно-исследовательских разработок

Путин: Россия намерена за шесть лет войти в число стран-лидеров по НИОКР

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Для реализации этой цели будет запущен ряд новых национальных проектов.

В планах России войти за шесть лет в десятку стран-лидеров по Научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Шестое структурное изменение — это форсированное, опережающее насыщение отраслей экономики современными технологиями и инновациями. За шесть лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научно-исследовательских разработок», — сказал он.

В этой связи будет запущен ряд новых национальных проектов в сфере технологического суверенитета по следующим ключевым направлениям: средства производства и автоматизации, новые материалы, химия, перспективные космические сервисы, энергетические технологии и целый ряд других.

Внутренние затраты на данные цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ представили инновационные конфеты, не повышающие уровень глюкозы в крови.