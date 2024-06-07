Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Elagin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующее предложение было сделано на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать абсолютно все семьи с двумя детьми без привязки к их возрасту. Владимир Путин объявил об этом в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер отметил, что льготная ипотека в нашей стране будет доступна для всех семей в различных регионах, которые выразят желание построить свой дом. Новая форма будет действовать уже 1 июля текущего года.

Единственное условие заключается в том, чтобы хотя бы один ребенок на момент заключения договора по ипотечному кредиту не достиг 18-летнего возраста.