Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин выразил отдельную благодарность бизнесу за поддержку участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.
В дополнение Путин подчеркнул, что Россия досрочно достигла своих целей по росту количества занятых в сферах среднего и малого предпринимательства (МСП).
«Многие отечественные предприниматели поддерживают военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, их семьи, родных и близких наших героев, отправляют в подразделения свою продукцию, покупают вещи, технику, помогают госпиталям», — сообщил президент.
Он также отметил, что огромного уважения заслуживает искреннее понимание патриотизма и ответственности, а также, что это очень ценно.