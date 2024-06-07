Путин допустил появление федерального инвестиционного налогового вычета

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Президент поручил определиться с его параметрами.

В России может появиться Федеральный инвестиционный налоговый вычет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«В дополнение к нему (региональному инвествычету — ИФ) будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель которой стимулировать инвестиции бизнеса в развитие, добиться больше социальной справедливости, сократить неравенство между гражданами», — сказал он.

Вместе с тем Путин поручил правительству РФ и бизнесу в ближайшее время определиться с параметрами и федерального инвестиционного вычета, чтобы он стал эффективным и широко востребованным инструментом.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия занимает четвертое место в мире по ВВП и уже обогнала Японию и Германию.