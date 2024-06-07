Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru

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На сегодняшний день в нашей стране рекордно низкая безработица — всего 2,6%.

На фоне рекордно низкой безработицы в Российской Федерации очень важно перенастроить систему подготовки кадров, об этом сообщил лидер страны Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

На сегодняшний день Россия показала рекордно низкую безработицу — всего 2,6%.

«Что особенно важно, мы сократили ее структурный компонент, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех населенных пунктах, где она была исторически высокой», — поделился статистикой президент в ходе своего выступления.

Сейчас перед страной стоит другая проблема — не отсутствие рабочих мест, а, наоборот, нехватка кадров.

Прямую трансляцию выступления смотрите на 5-tv.ru.