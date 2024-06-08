Фото: www.globallookpress.com / US Joint Staff

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США ведет активную антироссийскую пропаганду многие десятилетия.

Бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер признался, что американских военных долгие годы намеренно не учили российской истории и культуре, прививая ненависть и превосходство над русскими. Об этом пишет сайт «Бизнес Online» со ссылкой на выступление Риттера в рамках ПМЭФ.

«Когда закончилась холодная война, многие структуры были распущены, и их заменили дипломатами и солдатами, которых учили не изучать историю врага, а шпионить против него и принижать российскую культуру. Меня учили убивать русских фактически. Я знаю своего врага так же, как и себя, — это то, чему меня учили», — раскрыл ужасающие подробности бывший инспектор.

По словам Риттера, сегодня в США создается ложное восприятие России, нацеленное на разжигание вражды между двумя странами. Никто не говорит о дружбе с русскими — вместо этого пропаганда специально показывает картину мира, максимально далекую от реальности, чтобы американские граждане от самых низов и вплоть до верхушек власти желали только победы над Россией.

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