Робот-пылесос застыл от изумления во время выступления Путина на ПМЭФ

Робот прекратил работу и стал слушать Путина на ПМЭФ-2024

Фото, видео: 5-tv.ru

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Никто не решился его побеспокоить.

Российский робот-пылесос прекратил работать и стал слушать выступление президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Задумчивого робота заметил корреспондент 5-tv.ru.

Робот-пылесос Cleanbotics от отечественной компании Waybot Robotics перестал проводить уборку во время выступления президента, остановившись прямо у экрана. Окружающие люди не посмели тронуть внимательного роботизированного слушателя.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru писал, как во время выступления на пленарном заседании Владимир Путин заявил, что военная сфера России нуждается в технологическом обновлении.