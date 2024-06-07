Путин призвал Сбер и ВТБ не высасывать, как пылесос деньги из других банков

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Российский лидер выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер Владимир Путин шутливо призвал Сбер и ВТБ «не высасывать, как пылесос» деньги из других банков благодаря достаточно высоким депозитам.

«Только не хотелось бы, чтобы Вы, Герман Оскарович, вместе с Андреем Леонидовичем, как пылесос высасывали все из других банков», — в шутку сообщил президент.

Дело в том, что сейчас уровень ставок по депозитам банков существенен, как отметил лидер РФ во время своего выступления на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Так президент отреагировал на предложение повысить проценты на кредит. Владимир Путин отметил, что сберегательный сертификат, позволит размещать деньги граждан страны на срок до трех лет под больший процент.