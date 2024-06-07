Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Juergen Hasenkopf; 5-tv.ru

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Российский лидер подчеркнул, что речь идет об обеспечении социальной справедливости.

В России пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы с 2025 года, ресурсы для этого есть. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер подчеркнул, что речь идет, в первую очередь, об обеспечении социальной справедливости. К тому же, по мнению президента, люди, выходящие на пенсию — высококвалифицированные специалисты.

«Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим. Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен, должны принять это решение», — сказал глава государства.

Также Путин указал на такой немаловажный фактор как нехватка рабочих рук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин призвал ускорить принятие законопроектов по партнерству в космосе.