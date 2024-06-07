Путин призвал ускорить принятие законопроектов по партнерству в космосе

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, что инвесторы активно вкладывают средства в экономику России.

Необходимо ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству в космосе. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер подчеркнул, что частные инвесторы активно вкладывают средства в экономику РФ.

«На рассмотрении в Государственной думе находятся законопроекты, которые помогут расширить механизм государственно-частного партнерства на отрасли промышленности и космическую сферу. Прошу принять эти нормативные акты в ближайшее время», — отметил Путин.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС.