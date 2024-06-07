Путин: Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с ЕАЭС

Фото: © РИА Новости / Иван Секретарев

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Глава государства отметил результативность работы с партнерами по союзу.

Россия обеспечивает баланс интересов всех участников в торговле с Евразийским экономическим союзом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕАЭС, обеспечивая баланс интересов всех участников. В прошлом году совокупный ВВП стран союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли на 4,7%. Причем его структура качественно улучшилась, а именно — подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции», — сказал Путин.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сказал Путин о военной сфере России.