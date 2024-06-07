Путин: военная сфера России нуждается в технологическом обновлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Глава государства сказал об этом во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Военная сфера России нуждается в технологическом обновлении. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления. Это — важнейший, определяющий вопрос для нашей страны», — отметил глава

Российский лидер отметил, что РФ уже доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Например, в этом направлении происходят изменения в финансовой секторе и транспортной сфере.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».