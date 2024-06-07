Мантуров оценил ситуацию с кадрами в российской промышленности

Мантуров: на сегодня в сфере промышленности не хватает 240 тысяч специалистов

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Первый вице-премьер РФ рассказал, как правительство решает вопрос кадрового обеспечения предприятий.

Ситуация с кадрами в российской промышленности постоянно изменяется, однако на сегодня в ней не хватает около 240 тысяч специалистов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии «Кадры решают!» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Мы будем ориентироваться по ситуации, но то, что нужно вот на ближайшее время, на 2025-й, максимум 2026-й год, — это 240 тысяч человек. Из них примерно одна треть — это инженеры, конструкторы, и две три — это рабочие специальности. Нужны специалисты этих профессий», — подчеркнул Мантуров.

По его словам, традиционно основные работодатели для россиян — это обрабатывающая промышленность и торговля. Однако в последнее время оттуда происходит большой отток кадров. Так, меньше чем за полтора года из гражданских отраслей в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) удалось привлечь 520 тысяч специалистов. При этом необходимо еще около 160 тысяч человек, причем высококлассных специалистов, отметил Мантуров.

По его словам, к решению кадрового вопроса уже привлечены российские вузы, техникумы и колледжи, совместно с Министерством просвещения разработана программа «Профессионалитет».

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

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