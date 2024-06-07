Российские войска освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Параллельно с этим ВС РФ нанесли ряд сокрушительных поражений ВСУ.

ВС РФ в течение недели освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Парасковиевка и Уманское, о чем сообщили в Минобороны России.

Так, «Южная» группировка войск сражалась с противником, успешно выбивая Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Парасковиевки, улучшая свое положение по переднему краю. С другой стороны, над освобождением населенного пункта Уманское вела боевые действия против украинских боевиков группировка войск «Центр», они продвинулись внутрь обороны ВСУ.

По оценкам ведомства, противник в сумме потерял более пяти тысяч боевиков, 28 боевых бронированных машин, 97 орудий полевой артиллерии, а также 50 автомобилей.

«Южная» группировка войск выделилась уничтожением зенитной самоходной установки Gepard, а также разгромом семи полевых складов боеприпасов ВСУ. Центральная группировка смогла ликвидировать два танка, в том числе американский Abrams, столько же БМП Bradley, а также машину РСЗО HIMARS. Причем ВС РФ смогли отразить как минимум 39 контратак украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки поразили склад хранения безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ.