Блогер Карина Нигай рассказала, сколько миллионов тратит в месяц

Блогер Карина Нигай тратит по семь миллионов рублей в месяц

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Девушка назвала сумму, которая ей необходима для комфортной жизни.

Блогер и стилист Карина Нигай призналась, что для комфортной жизни ей необходимо шесть-семь миллионов рублей в месяц. Об этом девушка поделилась во время шоу на YouTube-канале.

Эту сумму она тратит не на себя одну, она также обеспечивает своего сына и помогает своей семье, оплачивая их, в том числе, их путешествия.

Блогер также призналась, что у нее был опыт неравного заработка в отношениях с одним из бывших ее возлюбленных. Мужчина зарабатывал намного меньше нее и жил с матерью.

«Учитывая то, на каком уровне финансовом нахожусь я, он сильно меньше меня зарабатывал», — поделилась Нигай.

Материально потянуть такую девушку было очень проблематично. Пара распалась. Однако по какой именно причине, она раскрывать не стала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стилист и блогер Карина Нигай появилась на публике со своим новым бойфрендом.