Президент Владимир Путин начал выступление на ПМЭФ-2024

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Выступление российского лидера является центральным событием Петербургского международного экономического форума.

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседаении XXVII Петербургского международного экономического форума. Прямую трансляцию можно посмотреть на 5-tv.ru.

Выступление российского лидера является центральным событием ПМЭФ-2024, который проходит в «Экспоцентре». В этом году перед началом заседания был показан ролик о роли России в формировании миропорядка, а так же о важности многополярного мира. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин на ПМЭФ-2024 провел ряд важных встреч с зарубежными лидерами. Главная тема диалога на высшем уровне — многополярность современного мира.