Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Регулятор проводит необходимые меры для возвращения инфляции к стабильным показателям.

Ключевую ставку на уровне 16% годовых сохранил Центральный банк России. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года», — отмечается в публикации.

Кроме того, ЦБ РФ не исключает вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании, которое запланировано на конец июля. Банк уточнил, что вернуться к цели можно, соблюдая жесткие женежно-кредитные условия.

«Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году», — добавили также в ЦБ.

В конце марта 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. До такого уровня она была поднята в декабре 2023-го. Причиной специалисты Банка России назвали высокое инфляционное давление, а также отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.