Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня.

Основная энергия недели (Карта Таро — Туз Жезлов)

5-tv.ru

Туз Жезлов — карта действия, а также проявленной сексуальной энергии. Неделя благоприятна для начала новых дел. Ожидается подъем во всех сферах жизни.

Появится желание действовать и реализовывать давние планы. Энергия недели будет быстрая и активная. Данное время подходит для важных шагов и достижения результатов.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Страшный Суд)

5-tv.ru

Карта говорит о том, что произойдет ситуация, которая переведет ваше финансовое состояние на новый уровень. Возможно, вас ждет кармическая история, которая поможет приобрести какой-либо опыт.

Помимо этого, пришло время что-то изменить в сфере финансов. Также стоит внимательно относиться ко всем документам и контролировать денежные потоки, иначе можно понести убытки.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Башня)

5-tv.ru

Башня сулит тотальную трансформацию — процесс, который невозможно остановить. Обратите внимание на сферу отношений.

Если они разрушаются, то не пытайтесь их реанимировать и доведите все до логического завершения. Данная карта также говорит о возможном переезде.

Совет на неделю (Карта Таро — Верховная Жрица)

5-tv.ru

На этой неделе нужно снять розовые очки и выйти из иллюзорного мира. Также стоит использовать с пользой полученную информацию и доверять своей интуиции.

Верховная Жрица советует поддаться своим ощущениям, а не разуму. Обращайте внимание на реакцию тела и свои чувства.

Ранее 5-tv.ru рассказал китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 июня.