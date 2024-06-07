Три человека погибли при обрушении дома в Луганске после удара ВСУ
Фото, видео: Telegram / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ / government_lnr; пресс-служба СК по ЛНР; 5-tv.ru
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Семерых удалось спасти из-под завалов.
В Луганске погибли три человека во время обрушения подъезда в доме после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем официальном Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что из-под завалов удалось спасти семерых.
«В Луганске из-за обстрела обрушился подъезд с пятого по первый этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается», — гласит сообщение.
Как известно, удар киевским режимом был нанесен целенаправленно по жилым кварталам города. Боевики использовали ракеты АТАСМS, предоставленные Соединенными Штатами Америки, отметили в Минобороны РФ.
Четыре ракеты были сбиты российскими силами противовоздушной обороны, однако одна поразила два многоквартирных дома.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Луганске после ракетного удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома.