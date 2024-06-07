«Очень взвешенный и продуманный»: Матвиенко о проекте налоговых изменений в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Что на этот счет думает политик?

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала взвешенным и не нуждающимся в сильных изменениях проект налоговых изменений в стране. Об этом она заявила 5-tv.ru в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Очень взвешенный, очень серьезный, очень продуманный документ. <…> Я считаю, что в том виде, в котором этот документ внесен, он не нуждается в каких-то концептуальных, серьезных изменениях», — сказала она.

По мнению Матвиенко, нововведение позволит сократить разрыв между бедными и богатыми, а также поможет выстроить солидарные отношения в российском обществе.

Она предположила, что Федеральное собрание примет этот закон в весеннюю сессию. Также Матвиенко добавила, что Совфед готов продлить свою работу на срок, который потребуется для вступления указанных норм в силу с 1 января 2025 года.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru писал, что совершенствование налоговой системы России обсудили на ПМЭФ.