Банк «РОССИЯ», правительство Петербурга и Сбер договорились о сотрудничестве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Документ стороны подписали на полях ПМЭФ-2024.

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве. К договоренностям стороны пришли 7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Подписи под документом поставили председатель совета директоров банка Михаил Клишин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев. Сотрудничество предусматривает обеспечение касс и устройств самообслуживания в метрополитене Петербурга терминалами для оплаты проездных билетов банковскими картами, а также подключение на всех турникетах возможности оплаты проезда банковскими картами уже к началу июля 2024 года. Также стороны договорились развивать новые инструменты безналичной оплаты в наземном городском транспорте, включая Систему быстрых платежей (СБП) и биометрию.

Отмечается, что АБ «РОССИЯ» начал работу над модернизацией системы приема платежей в метрополитене города еще в 2022 году. Банком совместно с технологическим партнером было разработано уникальное программное решение с использованием действующего оборудования метро, которое на 30% сократило время прохода пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами. Также более чем в два раза было увеличено количество турникетов, принимающих банковские карты. Были полностью заменены и терминалы для приема карт в кассах метро и на устройствах для самостоятельной оплаты проезда.

«Петербургское метро становится не только одним из самых красивых, но и самым высокотехнологичным. Скоро все турникеты будут обеспечены возможностью прохода по банковской карте. На это направлено подписанное сегодня соглашение. Благодаря сотрудничеству с банками мы внедряем удобные платежные сервисы и экономичные тарифы», — отметил Беглов.

Он подчеркнул, что с АБ «РОССИЯ» город будет расширять возможности применения платежной системы «Мир» и СБП при оплате проезда. По его словам, это позволит разрабатывать экономичные тарифы. Губернатор добавил, что со «Сбербанком России» планируется запустить оплату проезда при помощи биометрии. Он также отметил, что теперь все оборудование принадлежит городу, который не только заказывает его, но и отвечает за эксплуатацию. Это позволяет повысить качество обслуживания пассажиров метро, особенно в часы пик.

«Мы провели масштабную работу по модернизации платежной инфраструктуры Петербургского метрополитена. Петербуржцы и многочисленные гости города уже этим летом смогут пользоваться самыми современными и высокотехнологичными способами оплаты проезда. На практике это означает и экономию времени, и меньше очередей на входе в подземку, и удобство самой оплаты — новые терминалы будут принимать все карты, выпущенные российскими банками. Мы ожидаем, что благодаря партнерству Петербургского метрополитена, АБ „РОССИЯ“ и Сбера в 2024–2027 годах только через терминалы на турникетах банковскими картами будет оплачено около 615 млн поездок», — отметил Клишин.

В свою очередь Царев подчеркнул, что совместный проект с правительством Санкт-Петербурга и АБ «РОССИЯ» полезен для горожан, потому что сейчас петербуржцы получат возможность быстрой оплаты при проходе в метрополитене.

«Все станции будут полностью оборудованы. Время прохода через турникет сократится, повысится соответственно скорость прохода. По „Единой картой петербуржца“ у горожан будет возможность по более низкой цене оплачивать проезд в метрополитене. На наш взгляд, это хороший пример совместной работы на пользу и благо жителей города», — заключил первый заместитель председателя правления Сбера.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.