Третий день ПМЭФ-2024 подходит к концу: главное о прошедших сессиях

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Пленарная сессия с Владимиром Путиным и президентами Боливии и Зимбабве — главное событие дня.

В Северной столице — новый день Петербургского международного экономического форума. И он, ожидаемо, один из самых насыщенных в части деловой повестки.

Пленарная сессия с Владимиром Путиным и президентами Боливии и Зимбабве — главное событие дня. Уже сейчас понятно, что ПМЭФ стал площадкой, за событиями и встречами на которой следят во всем мире. В числе актуальных тем — развитие туризма.

Россия становится все более привлекательным направлением. Только за последний год в РФ побывали четыре миллиона гостей из-за рубежа, а в будущем поток планируют увеличить сразу в четыре раза. О деловом подходе к отдыху и о том, какие еще проекты оказались в центре внимания, рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Некоторые стенды регионов на Петербургском экономическом форуме — словно туристическая площадки. Субъекты хотят привлечь не только российских гостей, но и иностранных.

Например, на стенде Смоленска можно пройти виртуальную экскурсию. На площадке представлены продукты, алмазы, которые обрабатывают в регионе. Также здесь можно увидеть фестиваль планет.

Изучив стенды, делегаты из Омана направляются на сессию по туризму. Рынок переориентировался на Китай, Индию и страны Азии. Туристов из РФ там тоже ждут и готовятся к расширению сфер сотрудничества.

«Предложение платежной системы МИР — очень важное. Очень много стран в Юго-восточной Азии тоже ее обсуждали. Это будет своего рода вызов, так как платежная система МИР еще не используется на Филиппинах, как и в большинстве юго-восточных азиатских странах», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Филиппины в РФ Игорь Байлен.

Новым вектором развития может стать медицинский туризм. В интервью «Известиям» глава ФМБА Вероника Скворцова подробно рассказала о будущих разработках и новинках.

«Нейрореабилитация с использованием и цифровых технологий виртуальной дополненной реальности, биологической обратной связи для того, чтобы человек сам мог управлять биоэлектрической активностью мозга, настраивая себя. Вот такие приборы мы создали специально по заказу министерства обороны», — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Но все это невозможно без четких экономических перспектив развития страны. Это — ключевая тема практически всех дискуссий на форуме. И один из важных вопросов — донастройка налоговой системы, которая должнга сделать ее более справедливой.

Министр финансов Антон Силуанов в студии «Известий» рассказывает, какие именно точечные изменения планируются.

«Мы подготовили предложения по изменению налоговой системы, которые находятся сегодня на рассмотрении в парламенте. Предварительно, мы все эти изменения обсуждали с бизнесом, проводили и парламентские слушания, проводили и экспертные советы в Госдуме. Хочу сказать, что мы не просто внесли предложения как правительство, они уже были обсуждены и подготовлены», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Но при этом бизнес должен четко понимать условия: они должны быть предсказуемыми и прозрачными. Генпрокурор России поддержал идею освобождения компаний от административной ответственности при устранении допущенных нарушений.

«В ближайшие три года, это до 2026 года, органами исполнительной власти будет реализована новая концепция контрольно-надзорной деятельности, в разработке ее мы принимали активное участие», — подчеркнул генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Отдельная сессия посвящена сегодня продвижению креативного продукта. Причем, речь идет о создании такого контента, который будет продаваться не только на внутреннем, но и на международных рынках.

«У нас на нашем канале РЕН ТВ выходит новая передача „Легенды и мифы“, которая на самом деле, в том числе, исследует исторические прототипы сказочных, например, персонажей. Потому что доказано, что у таких персонажей как Соловей разбойник или Илья Муромец были реальные персонажи. И ты можешь исторически это доказать, восстановить», — сказала генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова.

Международный экономический форум — это десятки взаимовыгодных соглашений. Важный документ подписывают банк «РОССИЯ», правительство Нижегородской области и компания «РусСилика» о реализации инвестпроекта в особой экономической зоне «Кулибин» в «Дзержинске». Это — запуск второй очереди завода, продукция которого применяется в самых разных сферах: химической и пищевой промышленности, при производстве шин, резинотехнический изделий. В соглашении так же обозначено строительство электрогенерирующих мощностей.

Еще одно ключевое соглашение мультимедийными информационным центром «Известия» с компанией «Маер». Наши зрители прямо на улицах смогут узнавать о важных событиях страны.

Всего на площадке форуме объемы различных контрактов могут достичь пяти триллионов рублей.