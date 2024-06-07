Владимир Машков назначен директором «Современника»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В ряде столичных театров произошли кадровые перестановки.

Народный артист РФ Владимир Машков назначен директором театра «Современник». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Кадровые перестановки произошли сразу в нескольких столичных театрах. Так, художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка возглавил Константин Богомолов.

В мэрии поспешили успокоить, что все трое сохранят при этом занимаемые ранее должности в других театрах. Машков продолжит руководить Театром Олега Табакова, Герасимов в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов в Театре на Малой Бронной.

Новых руководителей труппам театров будут официально представлены в ближайшее время.

«Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры», — отметил министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он также добавил, что данные решения позволят наладить более эффективное управление столичными театрами, а также смогут объединить ресурсы разных площадок, творческих коллективов, что позволит обновить и расширить репертуар.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Машков оценил вероятность перехода на госслужбу.