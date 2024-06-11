«Каждый четвертый альпинист погибает»: Пельш о фильме «Ген высоты 2»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Вместе с командой уже вторую картину подряд телеведущий пытается ответить на вопрос — что движет этими людьми, чтобы так рисковать жизнью, оставляя свои семьи.

Что движет людьми, которые рискуют жизнью ради эмоций? Этот вопрос был задан еще в первой части документального фильма «Ген высоты, или как пройти на Эверест», однако ответ на него до сих пор не найден. Валдис Пельш честно признался, что внутреннее стремление таких людей ничем не объясняется, просто «хочу и люблю». Вторую часть этого кино вызвала большой ажиотаж, потому что команда альпинистов приняла решение взобраться на вторую по высоте и первую по сложности гору в мире — К2. Как проходили съемки, выяснил корреспондент 5-tv.ru на премьере документального фильма «Ген высоты 2. Гора всех гор».

«Очень сложная, очень рискованная работа, потому что погода на К2 меняется по несколько раз в день. И за 20 минут может просто поменяться. И лавины, к счастью, которые летели каждый день, то есть в тех местах, где мы больше всего боялись за наших альпинистов. Половины летели между группами, проскакивали просто. Там на самом деле историй, когда все могло закончиться очень плохо, они происходили на каждом шагу», — рассказал сценарист и продюсер фильма Валдис Пельш.

Несмотря на такое большое количество трудностей и ситуаций, когда жизнь альпинистов, да и всей съемочной команды «висела на волоске», группа все же смогла не просто взобраться на эту гору, но и снять документальный фильме об этом тяжелом восхождении. Большое внимание общественности привлекли россиянки, впервые попавшие на вершину К2.

«На вершину мы уже шли вдвоем. На вершину идет каждый сам за себя. Но мы всегда вот вдвоем команда. У нас не может быть такого, что одна пошла наверх, друга вниз», — поделились близняшки Екатерина Сафронова и Мария Оглоблева.

Режиссер Кристина Козлова добавила, что тяжело было изначально из уже сформировавшихся людей сделать актеров, поскольку все они привыкли проживать эмоции внутри себя. Но из-за теплой атмосферы, которая царила в съемочной группе, всем удалось раскрыться и показать свои истинные чувства счастья и радости.

«И, как мне кажется, нам удалось даже их раскрутить на какие-то эмоции, потому что, ну представьте, вполне такой настроенный человек, эмоционально закрытый. Они все состоявшиеся люди и они не очень охотно в принципе проявляют свои эмоции. И пытаться их подлавливать в какие-то такие моменты», — призналась режиссер.

Однако глупо отрицать, что все действительно горды и счастливы от того, что смогли преодолеть все вместе такую вершину. Более того, Пельш по секрету рассказал, что планирует третью часть фильма, в котором они будут взбираться на Аннапурну, уровень смертности которой составляет чуть менее 22%.

«И третий фильм, который, мы надеемся, через несколько лет к нему подступиться, это будет Аннапурна. Самая опасная гора на свете», — добавил Валдис Пельш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сорвавшемся снежном карнизе вместе с альпинистами на Эвересте.