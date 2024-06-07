«За этим будущее»: Силуанов об обсуждении со странами БРИКС единой платежной системы

Фото, видео: © РИА Новости / Онур Озовали; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Расчеты в нацвалютах идут, а решения в ограниченных условиях находятся.

Министры финансов стран-членов БРИКС проводят обсуждения по поводу создания единой платежной системы, которая позволит совершать международные платежи. Об этом заявил 5-tv.ru министр финансов РФ Антон Силуанов на полях ПМЭФ-2024.

«Действительно, такая тема у нас обсуждается. Мы в ходе встреч министров финансов стран БРИКС это предложение озвучиваем. В чем задача? В том, чтобы обеспечить альтернативную систему расчетов», — отметил государственный деятель в беседе в студии «Известий».

Расчеты в долларах несут риски, а вот национальная валюта — это выход, но здесь существуют ограничения для финансовых институтов, которые не всегда готовы в условиях санкционных рисков проводить расчеты с нашими кредитными организациями. Но самое главное, что расчеты в нацвалютах идут, а решения в ограниченных условиях находятся.

«Когда мы говорим о запуске новой системы расчетов, основанной на современных цифровых технологиях, мне кажется, за этим будущее, и все должны это понимать — на основе цифровых финансовых активов, токенов и системы блокчейна, это та технология, которая позволяет отказаться от системы передачи финансовых сообщений SWIFT», — добавил глава Минфина.

Новая система будет вне банковских операций и рисков для них. Она обещает быть более дешевой и быстрой. И для того, чтобы ее запустить, нужно согласие всех стран-членов БРИКС.

«Нам нужен некий оператор, такая платформа, которая бы могла все эти цифровые финансовые активы обменивать друг на друга, совершать транзакционные расчеты. Мы видим, что такая платформа могла бы работать на базе Нового банка развития, банка БРИКС», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, тема о единой платежной системе очень правильная и интересная. Нужно, чтобы страны-члены БРИКС ее поддержали. Тема заявлена и продолжает развиваться.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как, по мнению Силуанова, правильно тратить деньги.