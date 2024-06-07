Угрожал и ломился в дверь: подробности убийства зампреда «Зова Народа» Еговцева

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

В подмосковной Лобне убит заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев. Об этом сообщает официальный Telegram-канал объединения.

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения „Зов Народа“ Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие», — говорится в сообщении.

По словам председателя движения Сергея Зайцева, у Антона был конфликт с навязчивым поклонником его супруги, который буквально преследовал ее.

«Конфликты начались уже, может быть, около полугода вот. А где-то полтора месяца назад он к дому периодически подъезжал. Один раз даже нападать пытался, но все закончилось тем, что просто это зафиксировали в полиции», — рассказал Зайцев в беседе с 5-tv.ru.

После заявлений Еговцева правоохранители проводили с мужчиной разъяснительные беседы. Ранее он даже ломился к семье в квартиру, угрожал Антону физической расправой и хотел заставить его уехать из города.

Нападение произошло в подъезде. Зайцев предполагает, что Еговцев не смог дать отпор из-за плохого самочувствия. Нападавший нанес ему несколько ножевых ранений.

Сейчас в случившемся предстоит разобраться следователям. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в убийстве подозревается 38-летний тренер по мотокроссу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане ищут 18-летнего парня по делу об убийстве спортсмена Мутаева.