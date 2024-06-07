Иностранные друзья: какие зарубежные партнеры посетили ПМЭФ-2024

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Большое количество гостей приехало на международный форум в Санкт-Петербург.

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году приехало большое количество гостей, среди которых много и иностранных партнеров. Поэтому мероприятие стараются «наполнить» различными переговорами и «двусторонками» с зарубежными делегациями. Об этом 5-tv.ru рассказал министр экономики РФ Максим Решетников в студии «Известий» на полях ПМЭФ-2024.

Почетным гостем форума стала делегация Омана, как отметил наш собеседник, настроенная «по-деловому». С представителями страны уже провели большую сессию.

Также прошли переговоры с гостями из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Решетников поделился, что министерство экономики государства курирует и торговлю, и туризм, помимо своего главного «направления».

«Поэтому сразу есть возможность большой блок вопросов обсудить», — сказал министр.

Вчера была проведена встреча с Мьянмой и «двусторонка» с Узбекистаном, а сегодня пройдут переговоры с Египтом.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать от главного дня ПМЭФ-2024.