«Известия» и МАЕР подписали соглашение о создании и развитии новой медиасреды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Документ был подписан на полях ПМЭФ в Петербурге.

ООО МИЦ «Известия» и ООО «Маер Групп» подписали соглашение об информационном сотрудничестве. Целью стало создание уникального городского медиапространства. Официальный документ был подписан между компаниями на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

В рамках соглашения планируется развитие абсолютно нового формата внедомашней медиасреды — люди прямо на улицах города смогут узнавать о важнейших событиях страны в разных ее сферах.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин отметил, что телеканал «Известия» сегодня является одним из двух наиболее популярных информационных каналов России. Среди отличий он выделил уникальный формат вещания, благодаря которому люди могут получать информацию о событиях в любой точке мира. Телеканал работает над тем, чтобы зрители могли получать новости без затруднений в шумных общественных местах, сохранив при этом лаконичность и емкость.

«Такой формат оказался весьма востребованным, в первые же месяцы мы обошли основных конкурентов. Сейчас нас смотрят в аэропортах, на вокзалах, в муниципальных учреждениях, в офисах и отелях. Предложение Константина Валерьевича о более активном использовании наружной рекламы, высказанное им на съезде РСПП в апреле этого года, оказалось созвучно нашему представлению дальнейшего развития. Мы благодарны медиахолдингу „МАЕР“ за возможность осуществить этот амбициозный проект. Уверен, что наш совместный медиапродукт станет заметным и полезным для страны», — добавил Тюлин.

В рамках подписанного соглашения с МАЕР «Известия» на эксклюзивной основе планируют предоставлять адаптационный информационный контент, в основу лягут видеоматериалы с инфографикой и текстом. Медиахолдинг же окажет содействие в процессе внедрения инновационных технологий по различным направлениям совместной деятельности для развития нового формата.

Как отметил генеральный директор МАЕР Константин Майор, медиахолдинг сегодня вышел за рамки рекламных медиафасадов, россияне следят за новостями на уличных экранах.

«Мы высоко оцениваем сотрудничество с МИЦ „Известия“ и работаем в одной связке над созданием нового формата вещания. Тем более, что наш первый подобный опыт оказался удачным. Совместную трансляцию Парада Победы на Красной площади увидели свыше 50 миллионов раз жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Новосибирска, Уфы, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и Сочи», — добавил Майор.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Образовательный фонд «Талант и успех» объявили о партнерстве.