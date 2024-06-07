Байден резко ответил Макрону на предложение отправить инструкторов на Украину

Politico: Байден не одобрил идею Макрона об отправке инструкторов на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon - CNP

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Американский президент в корне не согласен с решением своего французского коллеги.

Президент США Джо Байден не поддержал идею об отправке западных инструкторов на Украину — ее предложил французский лидер Эммануэль Макрон. О содержании беседы политиков сообщила газета Politico, ссылаясь на собственные источники. Оказалось, что американский президент опасается реакции со стороны России.

«Американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта», — написано в материале.

По итогам телефонного разговора лидеры двух государств так и не смогли прийти к общему решению.

В то же время во Франции планируют организовать подготовку украинских пилотов — обучение начнется до конца 2024 года. Лидер государства также отметил, что боевикам ВСУ нельзя будет атаковать территорию России с помощью французского оружия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден тайно разрешил ВСУ бить по России американским оружием.