«Поймала дзен»: панда Катюша из Московского зоопарка начала утро с йоги

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Поклонники умиляются грациозными движениями дочки Диндин.

Утреннюю гимнастику провела панда Катюша в своем вольере. Видео опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в официальном Telegram-канале.

На кадрах подрастающая панда изящно тянет лапку вверх и будто специально удерживает позу статичной. Однако и про завтрак Катюша не забыла — параллельно с упражнением она пытается откусить листики бамбука от ветки.

«Утренняя йога от Катюши», — подписала кадры Светлана Акулова.

За малышкой внимательно следят подписчики гендиректора Московского зоопарка и с нетерпением ждут новые видео с ней.

«Катюша поймала дзен»;

«Вроде бы колобок. Но такой грациозный!»;

«Когда у Катюши выйдет марафон по физкультуре? Достаю кошелек!» — прокомментировали видео поклонники маленькой любимицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для панды Катюши впервые открыли выход в уличный вольер.