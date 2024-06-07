Северный обход Твери и М-12 до Казани: в «Атодоре» назвали самые амбициозные проекты

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Над строительством дорог в России продолжают активно работать.

Самым главным и масштабным проектом компании «Автодор» стало строительство Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева» протяженностью около 28 километров. Об этом 5-tv.ru рассказал глава организации Вячеслав Петушенко в студии «Известий» на полях ПМЭФ-2024.

Как отметил собеседник, дорога первой технической категории в 1520 километров от Санкт-Петербурга до Казани не будет иметь ни одного светофора или пересечения в одном уровне. Оборудована она автоматизированной системой управления движения.

«Самое главное, что мы предупреждаем водителя о тех сложностях, которые могут возникнуть на дороге», — отметил Вячеслав Петушенко.

На трассе также работают аварийные комиссары, которые в случае необходимости могут прибыть на место происшествия в течение 10-12 минут.

Среди других проектов Петушенко также выделил само строительство дороги М-11, ЦКАД вокруг Москвы и трассу М-12 «Восток» до Казани протяженностью около 810 километров. Кроме того, глава «Автодора» поделился, что планируется реализация транспортного сообщения с Черным морем — строительство трассы Джубга — Сочи в 130 километров.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФПИ инвестирует два миллиарда рублей в производство электромобиля «Атом».