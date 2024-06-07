«Уйдет в политэкономию»: в Кремле раскрыли темы выступления Путина на ПМЭФ

Песков: Путин во время выступления на ПМЭФ-2024 сделает акцент на политэкономию

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко / Михаил Корытов

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Президент должен выступить на пленарной сессии форума уже сегодня.

Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) будет посвящено именно экономике России, но не только. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Смело можно предположить, что так или иначе, конечно же, дискуссия уйдет в политэкономию, скорее», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что этот ход со стороны российского лидера будет сделан далеко не просто так. Дело в том, что в современном мире все упирается именно на политэкономию — нечистой политики и нечистой экономики больше нет, указал Песков.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин уже провел на ПМЭФ-2024 ряд важных встреч с зарубежными лидерами.