Легко, свежо и вкусно: крымские вина представили оригинальные летние коктейли на фестивале в Сочи

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GASTREET — одно из крупнейших мероприятий в мире ресторанной индустрии.

Игроки ресторанного бизнеса в эти дни обсуждают будущее отрасли на крупнейшем в стране гастрономическом фестивале. Он открылся на сочинском курорте Красная Поляна. Участники удивляют гостей, в том числе, новыми впечатляющими комбинациями вкусов.

Не стали исключением и традиционные крымские вина. Некоторые из них стали основой для приготовления современных изысканных коктейлей. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат оценил винные инновации.

Когда путь к сердцу клиента лежит через желудок, маршрут указывают любыми доступными способами. Кто-то — белым дымом с ароматом жареного мяса, кто-то — искусством нарезки отечественного хамона.

Фестиваль GASTREET — одно из крупнейших мероприятий в мире ресторанной индустрии, которое вот уже девятый год диктует тренды меню по всей стране. В этом году гастро-фестиваль посетили пять тысяч участников. Заявок было намного больше.

«Вся индустрия, ровняясь на лидеров, корректирует свои какие-то действия на следующий год. Мы вынуждены уже не первый год ограничивать количество гостей», — говорит основатель фестиваля GASTREET Дмитрий Левицкий.

В программе — десятки лекций, мастер-классов и выступлений. Проверенная рецептура и кулинарные инновации заставляют верить исключительно вкусу, а не глазам.

«Максимальный вкус передается от трав и кореньев, и мы максимально имитируем вкус алкоголя, того же безалкогольного виски, джина или апероль-шпритца», — говорит участник фестиваля Дмитрий.

Все крупные игроки ресторанного бизнеса собрались в одной локации — в предгорье Красной поляны. Чтобы удивлять друг друга фастфудом, изысканными блюдами и, конечно же, вином. В том числе и тем, что не нуждается в представлении.

Например, Крымская Массандра — абсолютно по-новому трактует вкус легендарных крепленых вин, теперь их предлагают использовать в качестве основы для коктейлей.

Классика в новом прочтении — это когда самые популярные летние коктейли готовят по-русски. Главный секрет в рецепте — знаменитые вина Массандры. И это не какие-то известные аналоги напитков, а абсолютно новый вкус.

Креплеными винами можно не только согреваться, но и охлаждаться.

«Он очень летний — легкий и тем более сегодня с игристым. Все любят игристое летом. Мы подумали что будет очень классно совместить, белое вино такое фруктовое с нотками груши цветов», — говорит бармен Софья Ушакова.

Массандра-шпритц, Ореанда-тоник, Сангрия-алиготе и Негрони-ливадия — это новая эра 130-летней истории Крымских виноградных плантаций.

«Под наши вина создавались абсолютно новые рецептуры, которые нигде не встретишь и, к счастью, ни один другой ингредиент не сможет заменить в этих коктейлях, совершенно уникальных, именно ингредиенты на основе крепленых вин Массандры. В этом году мы отмечаем 130 лет Массандры. Все эти годы Массандра дарит нам крепленые вина по классической технологии», — говорит генеральный директор компании «Мое вино» Карапетян Арсен.

И эти традиционные технологии не мешают создавать новые вкусы. Виноделы уверены — визитной карточкой Массандры уже совсем скоро станут не только крепленые вина.

«Мы хотим показать людям, что вообще Массандра — это не только про крепленое вино. Потому что мы здесь представляем еще нашу авторскую коллекцию. Не все привыкли видеть Массандру в сухой стилистике, и это наша заявка показать, что мы умеем хорошо делать не только крепленые вина, но и сухие вина», — говорит бренд-амбассадор компании «Мое вино» Полина Никанорова.

Имя и подпись мастера на этикетке — это не знак качества, а скорее ответственность за него. Авторские вина полного цикла производства — от сбора винограда до розлива по бутылкам — пользуются особой популярностью.

«Последнее время мне очень понравился Мускат именно в сухой версии, это линейка авторская, такой, в зеленой стилистике. И, в целом, под любую гастрономию, достаточно универсальное вино при этом с ярким характером», — говорит участник фестиваля Марина.

Следующий, десятый фестиваль, говорят организаторы, будет особенным, поэтому ресторанную индустрию России ждут прорывные концепции и нестандартные решения.