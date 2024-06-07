Гример Заворотнюк о предвестниках рака у актрисы: «Я это видела у Фриске»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Признаки заболевания могли проявиться еще во время съемок сериала «Моя прекрасная няня».

Первые возможные признаки рака у заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк могли проявиться гораздо раньше, еще во время съемок сериала «Моя прекрасная няня». Об этом рассказала гример актрисы Лариса Лосева в беседе с Woman.ru.

Заворотнюк часто теряла сознание. Каждый раз ей вызывали скорую помощь и предлагали пройти обследование, но она отказывалась.

«Мы списывали ее состояние на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания», — рассказала Лариса Лосева.

Также актриса жаловалась на чувствительную кожу. Она требовала, чтобы грим наносили новой кисточкой, а потом заказывала себе личного визажиста. Процесс грима мог быть довольно долгим — 40 минут. Всем остальным приходилось ждать. Однако даже такие меры не помогали. Актриса страдала от аллергических реакций, и проявлялось это в плохом состоянии кожи шеи.

«Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», — поделилась гример.

Но онкологи и пластические хирурги сомневаются, что это могло быть из-за рака. Признаками опухоли головного мозга являются головные боли и обмороки, но и это сигнализирует о последней стадии заболевания.

По словам врача косметолога-инъекциониста Галины Ильиной, разное состояние кожи на шее и на лице — это вопросы ухода. Женщины часто заботятся исключительно о лице и забывают про другие части тела, которые сигнализируют о возрасте. Поэтому одинаковое состояние шеи у Заворотнюк и Фриске не обязательно могли быть сигналом о раке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что родственники покойной актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее поклонников за поддержку.