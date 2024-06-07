Президент Аргентины отказался посетить швейцарскую конференцию по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Cristobal Basaure Araya

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При этом аргентинский лидер все же отправится в Европу на встречу G7, которая состоится в Италии в середине июня.

Президент Аргентины Хавьер Милей решил проигнорировать конференцию по Украине в Швейцарии, которая состоится в июне в рамках саммита G7. Тем самым он дал понять украинскому коллеге, что поддерживать его не желает, сообщила газета La Nacion, ссылаясь на высокопоставленные источники.

«Президент не будет присутствовать на саммите за мир на Украине», — сказано в сообщении.

Вместе с тем глава государства приедет в Европу на саммит G7. Туда его лично пригласила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Там он пробудет три дня, а после вернется на родину, откуда вновь потом уедет на мероприятия в Испанию и Германию.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая еще страна может отказаться от саммита в Швейцарии по Украине.