«Не могу назвать его учителем»: Гагарина описала свое отношение к покойному Градскому

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Артисты работали вместе, будучи ведущими популярного музыкального шоу на одном из федеральных каналов.

Певица Полина Гагарина рассказала о своем отношении к покойному народному артисту России Александру Градскому. Как она призналась в интервью NEWS.ru, знаменитость всегда восхищалась коллегой как человеком искусства, но не более того.

«Я искренне восхищалась им как артистом, его речью, тем, как он говорит. Но я не думаю, что могу назвать его своим непосредственным учителем», — отметила певица.

Градский ушел из жизни в ноябре 2021 года. Его сердце остановилось на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Это стало настоящим шоком для поклонников. После случившегося близкие артиста вступили в противостояние за его наследство.

Гагарина же частенько попадает в неприятные ситуации или конфликты. Так, в в конце 2022 года она чуть ли не схлеснулась в перепалке с автором ее хитов Геннадием Дудиным. Тогда он в социальной сети внезапно отказался от дальнейшего сотрудничества с артисткой.

«Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее… Слава богу!» — заявил Дудин.

Чем именно его огорчило или разочарова Гагарина, неизвестно. Но уже на следующий день Дудин удалил это откровение и сменил тон на спокойный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как шла война старших детей Александра Градского со вдовой артиста.