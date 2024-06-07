Лучшие на досках: в Нижнем Новгороде стартовал фестиваль скейтбординга БРИКС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Георгий Бекаури; 5-tv.ru

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Участниками соревнований стали спортсмены из более чем 20 стран.

В Нижнем Новгороде стартовал фестиваль скейтбординга. Мероприятие приурочено ко встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая проходит в городе в эти дни. Участниками соревнований стали спортсмены из более чем 20 стран. Но программа включает в себя не только спортивные состязания. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов подробнее расскажет.

Едва начавшись, кубок БРИКС уже удивляет участников. И не как обычно — умением друг друга выполнять сложные трюки, а местом проведения.

«Это один из самых необычных скейтпарков. Участники впервые будут соревноваться на берегу реки. Да еще и в примечательном месте — где сливаются Волга и Ока», — передает корреспондент.

Но сначала рампу нужно протестировать и привыкнуть к каждой ее неровности. За несколько дней до соревнований для участников проводят так называемую «раскатку». Егор Кальдиков объездил весь мир. Катался в разных скейтпарках, но этот называет лучшим.

«Это великолепный скейтпарк, потому что скейтбордисты сделали для скейтбордистов», — отметил он.

Участники не расстроились, что в этом году на играх БРИКС не будет соревнований по скейтборду. Наоборот, рады, что для них проводят отдельный кубок в Нижнем Новгороде. Тем более в Казани многие из них уже были в этом году на «Играх будущего». Иностранцы и вовсе ухватились за возможность увидеть другие города России.

«После моей первой поездки в Россию мое мнение поменялось. Здесь все очень доброжелательные. Я был на Олимпийских играх, там было очень нервно. Здесь же мне очень нравится», — рассказывает скейтбордист из Турции Тунджай Кочал.

О дружелюбии говорят и участники из Эфиопии. Абеназар Тамаскан жил в Германии, там же занимался скейтбордингом и постоянно сталкивался с расизмом. Это его третий визит в Россию. Говорит, еще ни разу здесь к нему не относились плохо из-за цвета кожи. Восхищается и тем, как в нашей стране развивается уличный вид спорта.

«Такое мероприятие показывает поддержку скейтбордистов. Показывает нашим людям и нашему правительству, что Россия воспринимает нас всерьез. Надеюсь, что у себя в стране мы скажем, что нас не замечали, а Россия заметила, хотя мы развивали этот спорт и у себя тоже», — считает он.

Правда, было так не всегда. Зарождению скейтбординга в России, и в частности в Нижнем Новгороде, посвящена одна из выставок. Ее открыли к проведению Кубка БРИКС. Вот, например, экспонат, говорящий о русской суровости — табличка запрещающая кататься на скейтборде. Ее райдеры открутили, чтобы положить на стыки уличной плитки — для удобства езды. Есть и фотографии.

«Можно увидеть, что здесь мини-рампа находилась прямо в квартире. Она находилась у скейтбордистов, которые просто решили: «Нам нужно где-то кататься», — поделился скейтбордист Никита Ластухин.

В кубке участвуют не только скейтбордисты из государств БРИКС. Приехали все, кто хотел побороться за звание лучшего — из более чем 20 стран мира.

«Кого мы хотели привезти, мы привезли. Была пара ситуаций с кем-то кому спонсоры, скажем так, прежде всего американские и европейские компании, сказали, что не стоит ехать, но всех остальных мы привезли», — добавил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Уже сегодня пройдут квалификационные заезды. По их итогам определятся имена тех, кто встретится в полуфинале. Побороться предстоит за деньги. Призовой фонд — 15 тысяч долларов.