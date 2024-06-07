Тополиный пух, жара, июнь: города России «атакуют» белые хлопья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Так называемые «летние метели» нередко становятся причинами пожаров, а еще приносят неприятности аллергикам.

Теплая и сухая погода, которая установилась в последние недели, спровоцировала раннее цветение тополей. Улицы городов заполнились белыми гроздьями пуха. Так называемые «летние метели» нередко становятся причинами пожаров, а еще приносят неприятности аллергикам.

Однако обойтись без тополей в современном мегаполисе невозможно. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова знает — почему.

Доля секунды и пух, как спичка, начинает полыхать. Яркое зарево, пламя молниеносно охватывает все больше территорий, обходит несколько машин и перекидывается вот на эту легковушку. Расстояние — приличное.

Сейчас от машины Игоря, которая так яро полыхала, остался лишь металл. Страховка это не покрывает. Компенсацию должны взыскать с поджигателя, ведь уже возбуждено уголовное дело.

«Просто увидел столб дыма сначала, и на моих глазах именно начало разгораться пламя, загорелся мой автомобиль. Начал гореть еще один автомобиль. Но мой именно сгорел дотла», — рассказал Игорь Гаврюшин.

Лето и так считается «горячим сезоном», но, когда повсюду эти белые хлопья, которые еще и горят как спички, опасность возрастает вдвойне.

В этом году, по словам экологов, пух начал атаковать городские улицы раньше срока. Эти две недели, пока пух активно разлетается по улицам города, многие проживают со слезами на глазах. Аллергики запасаются терпением и антигистаминными.

«Сильно начинаю кашлять. У меня горло раздражается, как будто чесать горло хочется. Принял таблетку, через десять минут облегчение идет, снимает боль на горло», — поделился Римм Флотский.

Вопреки стереотипам, пух — это совсем не аллерген. Реакцию — зуд, кашель, насморк — вызывает пыльца, которую этот «летний снег» разносит по воздуху.

По словам врачей, аллергия может проявиться в любом возрасте. Например, в прошлом сезоне все было в порядке, а в этом начали чесаться или, например, слезятся глаза. Самый действенный способ выяснить, есть ли аллергическая реакция на какое-либо цветение — это сдать тест.

Всего — девять проб. Тест на пробы очень чувствительный, окончательный результат — через 15 минут. Но если аллергия на цветения все же есть, кожа, где был нанесен аллерген, начнет краснеть намного раньше.

«Время прошло. Мы эти капельки стираем, и мы видим, что все тесты отрицательные. Поздравляем вас, аллергией на пыльцу деревьев и трав вы не страдаете», — огласила результат специалист.

Ситуация с тополями повторяется из года в год. Чтобы пуха в городах становилось все меньше, деревья перед пиком цветения кронируют — обрезают ветки так, чтобы тополь не смог пылить.

«Существует так называемая омолаживающая обрезка тополей. Она делается, прежде всего, для безопасности, эстетического вида. Очень часто после омолаживающей обрезки тополь перестает давать пух. Тополь сейчас относится, скорее, к сорняковому виду, чем к ценным породам дерева», — рассказал руководитель направления по уходу за зелеными насаждениями компании Денис Панасенко.

А те, что все-таки остались, в Москве по меньшей мере тополей 150 тысяч, от общего процента деревьев — это всего 5%, нужно еще и правильно обрезать. Оставляя только молодые ветки.

Решить проблему кардинально, то есть вырубить все тополя, для природы — губительно. Эти пускай и «проблемные» деревья служат настоящим городским фильтром. В мегаполисе за год тополя поглощают не меньше 180 килограммов углекислого газа.

«Нам жалко тополя. Потому что тополь, он по своей эффективности, по выработке кислорода в городе заменяет примерно 40 хвойных деревьев. Тем не менее тополя понемножку начинают вырубать и будут менять их на липы, на хвойные и на другие лиственные деревья такие как клен, которые не дают такой аллергической реакции», — объяснила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

Для сильных аллергиков уже давно существует вакцина. Пациенту в период, когда нет обострения, вводят аллерген в минимальных дозах. Правда, длится такой курс — прилично, нужно сделать где-то 30, а то и 40 инъекций.

Сейчас у федерального медико-биологического агентства на подходе — новая вакцина против аллергии.

«Этой разработкой мы занимались около пяти лет. А на сегодняшний день вакцина в нашем распоряжении. И клинические исследования вакцины запланированы на осень этого года. Курс вакцины очень удобен для наших пациентов. Инъекции планируются проводить один раз в месяц и курс лечения составит от трех до пяти инъекций», — говорит доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач аллерголог-иммунолог ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Ольга Елисютина.

Пока эта вакцина сделана против аллергии на пыльцу березы. Но ученым удалось сделать лекарство универсальным. Если клинические испытания пройдут успешно, то на базе этой вакцины можно будет разработать лекарство от других не менее актуальных аллергенов.