Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Завершились очередные сессии экономического форума в Санкт-Петербурге, в центре внимания — бизнес, культура и туризм.

Позитивную динамику демонстрируют торгово-экономические связи с другими странами. Среди приоритетов — развитие отношений с Китаем и, например, Аргентиной. Как раз такие бизнес-диалоги состоялись накануне. Чем еще запомнился первый официальный день работы Петербургского форума — рассказывает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Они нам — автомобили и бытовую технику, мы им — нефть, уголь, лес и свинину. Таможня, наконец, дала добро на экспорт мяса. Спрос на него в Поднебесной огромный. Да и, в целом, товарооборот между Россией и Китаем бьет рекорды. За 2023-й он вырос на четверть и составил более 240 миллиардов долларов!

«Соя, кукурузаю. Ну, конечно, интересует мясо — сколько, когда будет. Вот сейчас крабы, мед, конфеты. Поставляют много», — перечисляет Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России.

Не просто много. Цель на этот год — грузооборот в 300 миллионов тонн. Во время бизнес-диалогов «Россия — Китай» и «Россия — Латинская Америка» то и дело звучали формулировки «исторический максимум отношений» и «крепкая дружба».

«У нас было несколько встреч и соглашений с местными компаниями в области лекарств и удобрений. Мы также подписали соглашения об экспорте водки из России в Аргентину, что очень интересно, потому что русской водки в Аргентине не было, но была водка из Швеции, из Франции. Я убежден, что вступление в БРИКС было бы увлекательным для Аргентины и очень удобным», — признался Пабло Коусиньо, председатель Совета предпринимателей «Аргентина — Россия».

Как и для множества государств, которые хотели бы вступить в союз. Очередной день форума отметился десятками подписанных соглашений. Многие — в сфере внутреннего туризма. Финансирование отрасли выросло за последние годы более чем в 10 раз. Задача — 140 миллионов путешественников внутри страны уже к 2030 году.

Это как раз про туризм. Настоящий плавучий дом, на котором можно отправиться в круиз по рекам. Тут и зона для барбекю, и санузел, и теплые полы, и спальные места. Но самое главное, что эту платформу можно поставить на прицеп и использовать уже как автодом. Цена, правда, сопоставима с маленькой «двушкой» в Петербурге.

Как сдержать цены в стране — важнейшая тема. Глава Центробанка дает прогноз — к следующему 28-му форуму инфляция не превысит 4%. Четверка — магическая цифра, наша экономика, вопреки санкциям, поднялась на как раз четвертую строчку в мировом рейтинге. Страны ЕС, напротив, теряют и позиции, и миллиарды долларов, например, отказываясь от нашего газа и нефти. Ну, а экспортеры чувствуют себя уверенно. Представители Омана с удовольствием дегустировали луганское мороженное.

За сотни километров от Северной столицы начали крутиться турбины Белопорожских ГЭС. В открытии принял участие Николай Патрушев. Для помощника президента это первое публичное мероприятие в новой должности.

Форум — это и культурный диалог. Сербский кинорежиссер — Эмир Кустурица рассказал, что скоро начнет съемки новой картины по Достоевскому. «Инженер легких прогулок». Съемки пройдут в Сочи, Петербурге, Казани. А дальше замахнется на «Мертвые души» Гоголя.

«Гоголь — самый строгий, он наш учитель. Русская литература, я думаю, что это самая главная, самая важная литература в мире», — заявил Кустурица.

А еще режиссер признался, что подыскивает актера на роль Федора Михайловича. Русский, типаж — 22-23 года. Так что картина будет синтезом тесной работы представителей сразу нескольких стран. Как показывают различные проекты экономического форума, это гарантирует хороший результат.