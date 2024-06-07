Соцсеть объединила: Сарик Андреасян рассказал о дружбе с Евгением Петросяном

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Режиссер признался — он невероятно нервничал перед личной встречей с юмористом и чувствовал себя очень глупым.

Режиссер Сарик Андреасян вспомнил, как он познакомился с юмористом Евгением Петросяном. Их общение началось с милой переписки в социальной сети, а закончилось сыгранной одной из ролей знаменитости в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

«Мы с Евгением Вагановичем стали переписываться. Клянусь… Звучит, наверное, странно. Он мне оставил комментарий под какой-то фотографией, типа: «Чикатило» — зачет». В итоге мы договорились поужинать. Встретились в ресторане: я, мой брат, Евгений Ваганович. Я думаю, сейчас поболтаем часик, но просидели часа четыре», — рассказал режиссер в шоу «ОК на связи!».

Андреасян сначала стеснялся Петросяна, чувствовал себя не в своей тарелке. Ведь юморист имеет звание народного артиста РСФСР.

«Когда общаешься со старой гвардией — со Стояновым, Петросяном и так далее, чувствуешь себя очень глупым, потому что эти люди какие-то дико умные, начитанные, невероятные. Видимо, советское образование — это другой уровень», — сказал он.

Режиссер также признался, что на роль Григория Савельича рассматривал не одну кандидатуру. Но после встречи с Петросяном понял — именно он сыграет идеально. Так, как задумано. За неделю до начала съемок Андреасян позвонил юмористу и предложил работу. Тот сразу согласился.

«Для нас большое счастье, что он с нами, потому что, мне кажется, это невероятный успех. И это действительно его первая роль в кино. Все очень достойно сделано. Он моментально все понял, перестроился, нет ощущения, что ты смотришь на Евгения Петросяна, который на сцене. То есть это артист!» — заключил режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Евгений Петросян увлекался в детстве.