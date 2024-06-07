Ему было всего 33: умер известный мексиканский актер

Фото: www.globallookpress.com / lphaSpecnaz

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Артист прославился после озвучивания Майки Блумберг в мультсериале «Переменка».

Скончался известный мексиканский актер Дэмиан Лонгория. Он не дожил до 34-летия всего неделю. Печальное известие сообщило издание TVyNovelas, ссылаясь на его друзей и коллег.

Актер умер за неделю до своего 34-летия. Фото из открытых источников.

От чего именно он умер, неизвестно, однако, по данным источника, никакого криминала в истории нет.

Дэмиан Лонгория родился 12 июня 1990 года в мексиканском городе Монтеррей. Большую известность ему принесло озвучивание персонажа Майки Блумберг в мультсериале «Переменка». Картина выходила с 1997 года и насчитывает шесть сезонов.

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