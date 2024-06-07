Ему было всего 33: умер известный мексиканский актер
В 33 года умер мексиканский актер Дэмиан Лонгория
Фото: www.globallookpress.com / lphaSpecnaz
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Артист прославился после озвучивания Майки Блумберг в мультсериале «Переменка».
Скончался известный мексиканский актер Дэмиан Лонгория. Он не дожил до 34-летия всего неделю. Печальное известие сообщило издание TVyNovelas, ссылаясь на его друзей и коллег.
От чего именно он умер, неизвестно, однако, по данным источника, никакого криминала в истории нет.
Дэмиан Лонгория родился 12 июня 1990 года в мексиканском городе Монтеррей. Большую известность ему принесло озвучивание персонажа Майки Блумберг в мультсериале «Переменка». Картина выходила с 1997 года и насчитывает шесть сезонов.
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