Совершенствование налоговой системы России обсудили на ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

«Справедливость, сбалансированность, стабильность» — это не только название дискуссии, но и сама цель налоговых изменений.

Антон Силуанов пообещал «не складывать в кубышку» то, что принесет в бюджет прогрессивная налоговая шкала. О каких суммах идет речь, расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

В кулуарах и на сессиях, в коротких интервью и обстоятельно, с трибун — среди бизнесменов и политиков на Петербургском форуме только и разговоров, что о новых правилах фискальной системы. Зал, в котором эти изменения детально обсуждают их авторы, забит до отказа. Здесь Минфин, Минэкономразвития, депутаты, предприниматели. Это без преувеличения одна из самых главных сессий на ПМЭФ, ведь тема налогов — одна из самых важных и обсуждаемых.

«Справедливость, сбалансированность, стабильность». Это не только название дискуссии, но и сама цель налоговых изменений. Модератор, он же ответственный за них от депутатского корпуса Андрей Макаров, предлагает сначала откалибровать понимание сбалансированности.

«Совершенствование налоговой системы должно быть сбалансированным. Учитывать интересы бюджета и бизнеса, регионов и федерального центра, выравнивание бюджета регионов и муниципалитета», — подчеркнул спикер.

На этой неделе в правительстве необходимый баланс, кажется, нашли — и направили в Госдуму пакет налоговых и бюджетных законопроектов. И в нем уже точно зафиксированы те самые ступени прогрессивной шкалы НДФЛ. Налог начинает расти с суммы два миллиона 400 тысяч в год. Чтобы платить 22% — нужно зарабатывать более 50 миллионов.

«22% затронет очень маленькую часть населения, так что 97% будут платить столько же, сколько и раньше», — уточнил Александр Жуков, первый заместитель председателя Госдумы РФ.

Понятие справедливости тоже было учтено. Для тех, кто зарабатывает много, ставку предлагают повысить, по сравнению с другими странами не слишком сильно.

«Вы знаете что там Франция до 75% дошла уже. И все-таки идет плавное повышение ставок по подоходному налогу. Потому что очень высокая прогрессивная шкала, конечно, приводит к тому, что деньги начинают уходить в черную зону, а инвестиции начинают падать», — обратил внимание Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

До начала нулевых в России применялась прогрессивная шкала. Ставки были гораздо выше, но собираемость была околонулевая: зарплаты получали в конвертах. Сегодняшняя налоговая этого не позволит, уверен ее глава Даниил Егоров.

Что касается бизнеса, то для него — две новости. Первая: вырастет налог на прибыль — с 20 до 25%.

«Мы достаточно спокойно относимся к цифре в 25. Но при условии что будет понятно Бизнесу федеральный инвестиционный вычет», — уточняет Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Вторая — будут увеличены пороги по так называемой упрощенке. Этой схемой смогут воспользоваться больше предпринимателей и не будет необходимости дробить подросший бизнес на несколько компаний.

«Для чего вообще все эти пороги повышали? Для того чтобы мягкий переход и уйти от дробления. Почему многие дробятся? Потому что когда они достигают порогового значения — на сегодняшний день 250 миллионов, то дальше переходят на общую систему налогового обложения», — объясняет Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.

Пример — история блогера Валерии Чекалиной, известной, как Лерчек. В прошлом году на нее завели дело за неуплату налогов, она как раз дробила бизнес. Но потом выплатила 500 миллионов, дело закрыли. Сейчас она называет себя амбассадором ФНС.

«Я готова платить налоги по такой ставке, потому что хочешь зарабатывать больше, соответственно, плати больше», — соглашается Чекалина.

Очевидно, что выбранные меры помогут наполнить казну. Но министр финансов настаивает: важнее не «сколько денег», а «на что их тратят».

«Денег много не бывает. Да, но вопрос — как ими распорядиться — это самое главное. Правительство этим сейчас занимается очень предметно. Мы как раз об этом на сессии и говорили», — Силуанов.

Деньги, собранные по новой схеме, пойдут на самые важные задачи: поддержку семей с детьми и другие социальные проекты. И вот здесь, как раз, и кроется та самая справедливость, о которой так много говорили и в Москве, и — все эти дни — в Петербурге.