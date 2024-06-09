Развод, роман с женатым и уход из кино: перипетии судьбы Светланы Амановой

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В молодости актриса многим напоминала принцессу Диану: мягкие черты лица, большие глаза, светлые волосы. Ей пророчили оглушительный успех, но она в один момент решила отказаться от него.

Светлана Аманова в 1980-х годах для многих была одной из самых привлекательных и талантливых молодых актрис благодаря ярким ролям в фильмах «Спортлото-82», «Зимний вечер в Гаграх» и других. Ей пророчили невероятный успех в кино, но в один момент она сказала «стоп» и ушла…

Могла сыграть в кино уже в пять лет!

Сварцевич В. / ТАСС

Светлана Аманова родилась в 1961 году в Москве в творческой семье. Ее папа был вторым режиссером на «Мосфильме», мама — музыкальным редактором, а бабушка — оперной солисткой. Когда девочке исполнилось пять лет, режиссер Александр Зархи пригласил ее на роль Сережи в «Анне Карениной». По его мнению, Аманова очень была похожа на мальчика. Девочка согласилась.

Сыграв несколько сцен, девочка отравилась. Настолько сильно, что пришлось лечь в больницу. Ради Амановой режиссер перенес съемки, лишь бы дождаться девочку.

«Но через полгода, когда дошла очередь снимать мои сцены, я выросла из костюмчика Сережи и перестала быть похожа на мальчика», — вспоминала Аманова.

Поэтому тогда звездный час так и не настиг будущую актрису. Однако спустя время она все же сыграла крестную того самого Сережи.

Громкая слава после «Спортлото-82»

Кадр из х/ф «Спортлото 82». реж.: Леонид Гайдай, 1982 г.

Помимо актерского таланта родители заметили, что у девочки идеальный слух и отдали ее на занятия по классам скрипки и фортепиано. Мама мечтала, что их дочки вырастет музыкант, но девочку тяготило в актерство.

Поэтому после окончания школы она стала штурмовать театральные вузы. Подала во все учебные заведения по специальности и получила ото всех положительный ответ. Но поступать решила все же в Щепкинское училище. Отучившись, она сразу устроилась в труппу Малого театра. Там на сцене ей чаще всего доставались романтические, лирические натуры.

Однако и в кино ее ждал успех. Ее первая роль была в телефильме «С вечера до полудня», а после ей досталась главную роль в картине «Путешествие будет приятным». В том же году ее ожидала и слава. Случилось это после съемок в фильме «Спортлото-82». После этого казалось, что для Амановой все двери были открыты. Ее приглашали на интервью, сняться для журналов. В какой-то степени именно благодаря славе она и встретила своего первого мужа.

Неудавшийся брак

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Спустя три года после оглушительного успеха фильма «Спортлото-82» актриса стала участником Фестиваля молодежи и студентов в составе московской делегации. А там на одном из мероприятий она повстречала будущего супруга — журналиста Павла Гусева. При этом незадолго до знакомства она сыграла роль, в которой приходила к отцу и сообщала о скором замужестве с журналистом.

«И через какое-то время — уже не на экране, а в жизни — я выхожу замуж за журналиста. Вот что это?» — рассуждала актриса.

В браке родилась дочка Екатерина. Вместе актриса и журналист прожили семь лет, но расстались. За все это время Аманова ни разу не воспользовалась должностным положением мужа. По ее словам, она всегда была самодостаточной и никогда бы не попросила о протекции.

Роман с женатым режиссером

Кадр из х/ф «Ночь игуаны «. реж.: Виталий Соломин, Надежда Марусалова, 1991 г.

После развода актриса и не стремилась в ЗАГС. Хотя она мечтала, что, может, встретит человека вновь и полюбит его. Но серьезные попытки ни к чему хорошему не приводили. Пока она не встретила режиссера Виталия Соломина. Хоть он и был женат и имел двоих детей, закрутить роман не составило труда. По его мнению, он сближался с теми, кого считал своими музами.

«Рядом с Виталием я была сама собой. Видимо, ему в тот период нужна была именно такая актриса. А мне нужен был такой режиссер, такой человек рядом, который бы меня вел, направлял, раскрывал что-то новое во мне. Он был очень мудр и щедро делился тем, что умел. Он отдавал, не требуя ничего взамен, — это очень редкое качество», — вспоминала Аманова о Соломине.

Со временем Соломин решил уехать из страны. Аманова на такой шаг готова не была. Поэтому сразу после его отъезда роман закончился.

Уход из кино

© РИА Новости / Евгения Новоженина

К началу 1990-х годов ролей в кино у актрисы поубавилось. Ей предлагали небольшие роли в лентах «Ричард Львиное Сердце» и «Русский бизнес». Но, по ее мнению, после оглушительного успеха в «Спортлото-82» все эти роли смотрелись бы невыгодно. Поэтому актриса переключилась на театральную сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с актерами сериала «Солдаты».