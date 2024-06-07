Любимова: попытки Запада отменить все русское привели к сплочению деятелей культуры в мире

Фото, видео: www.globallookpress.com / Then Chih Wey; 5-tv.ru

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Многие иностранные артисты, в том числе из недружественных стран, мечтают выступить в Большом театре.

Попытки Запада отменить русскую культуру после начала спецоперации на Украине не дали никаких результатов. Мировая общественность не поддалась давлению, а сплотилась. Она по сей день продолжает любить культуру РФ. Об этом рассказала министр культуры нашей страны Ольга Любимова в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы все консолидировались и повзрослели на фоне общих таких внешних вызовов. Все, что прозвучало по отмене культуры при этом позволяло крепко держать наши отношения с русскими театрами за рубежом, которые тоже бросились нас поддерживать с гастролями», — сказала она.

Любимова подчеркнула, что поддержку России оказали не только соотечественники за границей, но и граждане недружественных государств. Она отметила, что иностранцы ценят, например, конкурс имени Чайковского и конкурс балета имени Григоровича.

На эти турниры приезжают участники из разных стран. Артист балета, как правило, уходит «на пенсию» после 33 лет, поэтому возможность появиться на сцене Большого театра куда важнее, нежели политика.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр культуры России рассказала о том, чем Донбасс отличается от других регионов РФ.