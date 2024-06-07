В WhatsApp* планируют запустить помощника с ИИ для ведения бизнеса

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Искусственный интеллект будет помогать создавать рекламу и не только.

Помощника со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнеса планируют запустить в мессенджере WhatsApp*. Робот будет помогать создавать рекламу и работать с клиентами. Об этом рассказал основатель компании Meta** Марк Цукерберг на конференции своей организации в Бразилии.

«Теперь наша цель заключается не только в создании единого помощника ИИ, но и в создании множества разных ИИ, которые смогут служить различным целям, в том числе для бизнеса. Любой бизнес должен иметь возможность быстро найти помощника, который сможет общаться с вашими клиентами, оказывать поддержку и облегчать коммерцию», — сказал бизнесмен.

ИИ сможет создавать рекламу не только в WhatsApp, но и в других соцсетях компании. Помощника с искусственным интеллектом уже тестируют в Индии и Сингапура. Совсем скоро такая возможность появится в Бразилии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в WhatsApp появились новые функции.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

** — признана экстремисткой и террористической организацией